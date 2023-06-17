13 توجيها من «تعليم البحيرة» استعدادا لامتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، والتى انطلقت الأسبوع الماضي بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.

البحيرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2023

وقال وكيل الوزراة إنه من المقرر أن تنطلق غدا الأحد 18 يونيو امتحانات المواد الأساسية للمواد المضافة للمجموع، حيث سيؤدي 38091 طالب وطالبة بالشعبة العامة امتحان اللغة العربية أمام 115 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كما تم مراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة وتوافر المياه.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة

وتابع أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وذكر أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه «الديب» باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وذكر أن عدد الاستراحات بلغ 44 استراحة و115 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية، تستقبل 38091 طالب وطالبة، منهم 8896 بالشعبة الأدبية و26809 بشعبة علمي علوم، و2386 علمي رياضة، طوال فترة الامتحانات، حتى 13 يوليو القادم.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

ووجه وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على الوجه الأكمل.

كما وجه بالالتزام بالتعليمات الآتية:

- التوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأية إجابة مدونة في كراسة الأسئلة.

- التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية.

- مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حيازة المحمول، وكذلك حظر وجود أية أجهزة داخل اللجان مع الملاحظين.

- عدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية.

- العمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان.

- التواصل المستمر مع رؤساء اللجان وحل أي مشكلة على الفور.

- توفير الأعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية.

- مراجعة الملاحظ للبيانات التي يدونها الطالب في ورقة الإجابة بكل دقة.

- العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والملاحظين.

- بثّ مناخ الهدوء والطمأنينة والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب.

- عدم السماح مطلقا بدخول الحقائب أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

- عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المُصَرَّح لهم بمتابعة الامتحانات.

- تغطية جميع اللجان بكاميرات مراقبة وربطها مع الوزارة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان إن وجدت، وضمان انضباط سير الامتحانات.