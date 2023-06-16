«فتحية» صاحبة أول رخصة قيادة في البحيرة: الشغل حلال وبساعد زوجي المريض

فرحة تعيشها فتحية خميس عبدالنبي صاحبة أول رخصة قيادة في البحيرة، عقب لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه عددًا من مشاريع حياة كريمة بقرية الأبعادية، إذ أعربت عن شعورها بالفخر لحديثها مع الرئيس.

فرحة فتحية أول سائق في البحيرة

«مكنتش مصدقة نفسي لما المسؤولون كلموني علشان أقابل الرئيس»، بتلك الكلمات كشفت ابنة محافظة البحيرة حديثها مع الرئيس، قائلة: «وجهت الشكر إلى الرئيس على تقديره للمرأة وهو واقف في ضهرنا وداعم لكل السيدات.. قالي انتي فخر لينا وعلى رأسنا، الحمد لله عشت في عهده مستورة أنا وأسرتي».

وذكرت «فتحية» صاحبة أول رخصة قيادة أنها تعمل لمساندة زوجها مع تحمل مصاريف الحياة لتربية أبنائها حتى يحصلون على تعليم مميز، إذ يعاني زوجها من مرض السمنة المفرطة.

دعم الرئيس للمرأة ساعدني في الحصول على ترخيص قيادة

وتقول صاحبة أول رخصة قيادة في البحيرة أنها حاولت العمل في العديد من المهن الأخرى لكنها لم تستطع إذ يتطلب منها التفرغ التام، لأن لديها أطفال تعمل على رعايتهم لذا فضلت العمل كسائق حتى تختار وقت عملها حسبما تتيح لها ظروف منزلها.

الحصول على رخصة قيادة

وأوضحت «فتحية» أنها حصلت على رخصة قيادة السيارة عام 2019، وقدمت بعض الطلبات للحصول على ذلك، لافتة إلى أن دعم الرئيس للمرأة شجعها على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

تعليم الأطفال

أوضحت أنها حريصة على تعليم أبنائها الـ 3 إذ أن نجلها الأكبر«وليد» في الصف الثاني بالثانوية العامة ونجلتها «رقية» في الصف الخامس الابتدائي، بالإضافة إلى طفلها الأصغر«عبدالرحمن»، وتابعت: «لازم أعلم أولادي أفضل تعليم الحمد لله ببذل مجهود معاهم وهما متفوقين في الدراسة».

ووجهت «فتحية» رسائل للمرأة: «إحنا نقدر نشتغل أي شغلانة حلال في نماذج كتير مكافحة.. أي سيدة تقدر تساند زوجها في حياته من خلال عملها وتكون نموذج يحتذى به طلما».