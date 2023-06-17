استخراج كعب عمل لذوي الإعاقة.. الأوراق المطلوبة وطريقة الاستلام

استخراج كعب عمل لذوي الإعاقة، إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة لتلك الفئة لتيسير الأمر عليهم وتحديدا المؤهل مهنيا منهم للالتحاق بسوق العمل ولهذا أتيحت الخدمة في مكاتب عدة على مستوى الجمهورية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية استخراج كعب عمل لذوي الإعاقة، بحسب بوابة مصر للخدمات الحكومية، كما يلي:

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل للأشخاص ذوي الإعاقة

- يجب تقديم بطاقة تحقيق الشخصية (الأصل للاطلاع).

- يجب تقديم مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب.

- يجب تقديم الموقف من التجنيد (الأصل للاطلاع).

- يجب تقديم الرقم التأميني.

- يجب تقديم شهادة تأهيل مهني (الأصل للاطلاع).

- يجب تقديم المؤهل الدراسي (إن وجد) أو شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (للحرف الواردة بالقرار الوزاري 196/2003 وما يليه.

استخراج كعب عمل

ووفقا للبوابة الحكومية، فإنّ استخراج كعب عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من حملة المؤهلات وغيرها، يتم داخل مكتب العمل التابع له محل السكن، وهناك طريقتين لاستلامه:

- الأولى باليد مباشرة من خلال الموظف المسؤول، أو من ينوب عنه لمكتب العمل، ويستلم مكتب العمل الأصل ويوقّع على صورة الأصل ويُختم بختم مكتب العمل.

- الثانية يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الموصول.

يذكر أنه يجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل، وإلا تُوقع غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.