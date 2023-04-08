استخراج كعب عمل في 10 خطوات.. ووزير القوى العاملة يوجه بتيسير الخدمات

حرصت وزارة القوى العاملة على تيسير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار ذلك أصدر حسن شحاتة وزير القوى العاملة توجيهاته لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة تيسير تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها خدمات استخراج كعب عمل والذي كثر الطلب على استخراجه في الشهور الأخيرة مع آلاف فرص العمل والتوظيف التي توفرها الوزارة للشباب والخريجين في العديد من منشآت القطاع الخاص.

استخراج كعب عمل لإنهاء إجراءات التعيين

ويعتبر استخراج كعب عمل وهو عبارة عن استمارة الإلتحاق بالعمل، أحد مسوغات التعيين والمستندات الرئيسية والمهمة لإنهاء إجراءات توظيف وتعيين الخريجين بالمصالح الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

تحرص «الوطن» على نشر أهم الإجراءات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالوظائف، لا سيما وأنها ترتبط بعقود وتأمينات اجتماعية وصحية، والتي من بينها استخراج كعب العمل، وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون استخراج كعب عمل من مكتب إدارة القوى العاملة، التابع لها محل سكن الراغب في العمل.

2- أن يقدم المواطن طالب استخراج كعب العمل، الرقم التأميني له للمكتب.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

4- بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها، وصورة منها يأخذها المكتب.

5- الموقف من التجنيد للذكور، ولمن أدوا الخدمة العسكرية اصطحاب أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

6- أصل شهادة التأهيل الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

تقديم أصل شهادة ترخيص مزاولة

7- على العامل الفني أن يتقدم بأصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، أو شهادة الخبرة بالنسبة للحرف الواردة بالقرار الوزاري، للمادة (139) من القانون (12) لسنة 2003، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها من أجل استخراج كعب عمل.

8- أصل رخصة القيادة للسائقين «للاطلاع» ، وتقديم صورة منها، وذلك لمهن السائقين.

9- أصل الشهادة الصحية للعاملين في مجال الأغذية.

10- أصل رخصة مزاولة المهنة للممرضين والممرضات للاطلاع، وتقديم صورة منها.