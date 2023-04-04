خطوات بسيطة لاستخراج كعب عمل أونلاين.. أعرف المستندات المطلوبة

تصدر شهادة القيد المعروفة بـ«كعب العمل» عن مكتب العمل التابع له محل الإقامة، وتتبع مكاتب العمل وزارة القوى العاملة، ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات، ويحصل الموظف أو من ينوب عنه قانونًا على كعب العمل بشكل مباشر أي يد بيد، ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل والتوقيع على صورة الأصل وتُختم بخاتم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه جواب مسجل بعلم الوصول.

ويجب إرسال كعب العمل في مدة أقصاها شهر من موعد استلام العامل للعمل، وإلا تُوّقع غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل وفق منصة مصر الرقمية

- البطاقة الشخصية.

- شهادة المؤهل.

- الرقم التأميني.

-ملء الاستمارة الحمراء التي تحتوي على الرقم التأميني والرقم القومي والمؤهل الدراسي.

خطوات استخراج كعب عمل مميكن «أون لاين»

- لاستخراج كعب العمل «أون لاين» يجب الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني ويمكن الدخول مباشرًة.

- قم باختيار قسم راغبي العمل.

- ثم بعد ذلك اختيار التسجيل لأول مرّة؛ إذا لم تقم بالتسجيل على المنظومة من قبل.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة مع اختيار أيقونة «رغبة» مكان العمل بالداخل أو بالخارج أو «كعب العمل».

- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات توجه إلى أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2023 للحاصلين على المؤهلات

- بطاقة الرقم القومي سارية، والأصل للاطلاع.

-لاستخراج كعب عمل للحاصلين على مؤهلات إحضار صورة من شهادة المؤهل الدراسي الأصل للاطلاع.

- إحضار الرقم التأميني.

- يتم استخراجه من موقع التأمينات الاجتماعية.

- يجب إحضار شهادة خبرة إن وجدت.

- تقديم مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- تقديم شهادة موقف التجنيد للذكور.

- إحضار شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

المستندات المطلوبة لكعب العمل لغير الحاصلين على مؤهل

- يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، والأصل للاطلاع.

- يجب إحضار مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- يجب إحضار الرقم التأميني.

- يتم استخراجه من موقع التأمينات الاجتماعية.

- إحضار شهادة موقف التجنيد للذكور.

- لاستخراج كعب العمل لغير الحاصلين على مؤهل يجب إحضار شهادة خبرة إذا وجدت.

- إحضار شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.

- يجب إحضار رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- لاستخراج كعب عمل لغير الحاصلين على مؤهل يجب إحضار شهادة صحية وإيصال استلام.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل لذوي الهمم

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- الكشف الطبي مثبت بها نوع الإعاقة.

- شهادة الموقف التأميني.

- شهادة الخبرة (إن وجدت).

بعد تجهيز كافة المستندات المطلوبة السابق ذكرها، يجب التوجه إلى مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة الموجود في محيط محل الإقامة، لتسليم الأوراق للموظف المختص، واستلام كعب العمل في اليوم التالي.