«تموين الغربية»: توريد 96% من القمح المستهدف لصوامع المحافظة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عن وصول نسبة توريد القمح داخل موقع التخزين المنتشرة في مدن ومراكز وقرى المحافظة، والبالغ عددها 22 صومعة وشونة وهنجر، وذلك للموسم الحالي 2023 الذي بدأ في ابريل الماضي ويستمر حتى اغسطس المقبل.

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن إجمالي نسبة توريد القمح داخل 22 موقعا تخزينيا منتشرة في مدن ومراكز وقرى المحافظة بلغت 96%، وذلك بإجمالي 168 ألفا و194 طن قمح، من إجمالي مستهدف 174 الفا و478 طنا.

توريد القمح

وأضاف وكيل «تموين الغربية»، أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألفا و214 فدانا، والمستهدف توريده من الفدان 1.2 طن، وجميع مواقع توريد القمح تعمل على مدار الساعة وتستقبل المزارعين ويتم استلام القمح منهم من خلال لجان تفحص القمح المورد وتتأكد منه أنه قمح محلي وخاص بهذا العام.

ضبط المخالفين

وأوضح أن اللجان التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تواصل عملها في ضبط القمح محلي حصاد 2023 المهرب داخل مراكز تجميع القمح دون تصريح، وتمكنت الحملات من ضبط 789 طن قمح، وتحرير عدد 92 محضرا.

وأضاف أنه تم مؤخرا ضبط 27 طن قمح محلي حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح، وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها إلى إحدى الشون الحكومية، وتحرر محضر بالواقعة.