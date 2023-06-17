بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم البدء في تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، والتى تعد من الوحدات الأوائل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وذات ترتيب سابق بالنسبة للجامعات.

تطوير مشروعات القطاع الصحي في البحيرة

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز.

وجاءت أول «لستة» مناظير بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، والدكتور أحمد فؤاد أستاذ أمراض ومناظير الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة الإسكندرية.

افتتاح وحدة أعصاب في مستشفى دمسنا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المستشفى بصدد افتتاح وحدة أعصاب الأطفال، وستكون مجهزة بأجهزة رسم المخ ورسم الأعصاب ورسم العضلات للأطفال.

يذكر أن مستشفى الأطفال التخصصي للأطفال بقرية دمسنا بمركز أبو حمص، ويخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد به من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات، ويوجد بها فريق طبي متميز، بالإضافة للتجهيزات التي يتمتع بها المستشفى، وتوفر بعض الأجهزة الطبية الحديثة به، لتقديم خدمة طبية تليق بالمرضى من الأطفال.