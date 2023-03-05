كل ما تريد معرفته عن جدول المرتبات الجديد 2023

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا برفع الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من أبريل المقبل 2023، لذا يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل بشأن جدول المرتبات الجديد 2023، لمعرفة قيمة الراتب وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبالنسبة لجدول المرتبات الجديد 2023، فمن المنتظر أن يتم تنفيذه اعتبارا من أبريل المقبل، وفيما يلي الجدول بالتفاصيل بعد الزيادة.

جدول المرتبات الجديد 2023

-7 آلاف جنيه شهريًا لحاملي درجة الدكتوراه.

- 6 آلاف جنيه شهريًا، لحاملي درجة الماجستير.

- 5800 جنيه شهريًا الدرجة الأولى.

- 5000 جنيه شهريًا الدرجة الثانية.

- 5 آلاف جنيه شهريًا للدرجة الخامسة.

- 3500 جنيه شهريًا للدرجة السادسة.

جدول زيادة المرتبات الجديد 2023 جميع الدرجات

ويذكر أن كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام الماضية عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2023، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أبريل.