موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي.. مصادر توضح التفاصيل

كشفت مصادر حكومية موقف إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، موضحة أنَّ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من المرتقب أن يصدر قرار بشأن موعد الإجازة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، من الأقرب أن تكون 5 أيام متتالية تبدء من وقفة عرفات والتى توافق 27 يونيو 2023، لكن الموقف النهائي للإجازة سيحسمه قرار رئيس مجلس الوزراء لدى إعلانه رسميًا.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

وتابعت المصادر، أنَّ احتفال ثورة 30 يونيو من المقرر أن يتزامن مع أيام إجازة العيد الأضحى 2023، وبذلك ستكون إجازة العيد الأضحى للقطاع الحكومي 5 أيام متتالية، لافتًا الى أنَّه وفقًا لقانون العمل كافة أيام إجازة العيد الأضحى ستكون بأجر كامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك القطاع الخاص.

5 أيام إجازة للقطاع الحكومي والخاص

وأضافت المصادر يتبقى عدد من الإجازات خلال العام الحالى وتشمل:-

- إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة عيد الثورة وتوافق الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف وتوافق 27 سبتمبر 2023.

- عيد القوات المسلحة ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023

ووفقا للمصادر التي حسمت الجدل، سيحصل المواطنون بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص على عدد أيام أجازات تبلغ 5 أيام من يوم وقفة عرفات الموافق 27 يونيو 2023 حتى السبت الأول من شهر يوليو 2023 .

جدير بالذكر، أنَّ المعهد القومي للبحوث الفلكية أصدر بيان أعلن فيه موعد العيد الأضحى ووقفة عرفات، موضحًا أنَّ وقفة عرفات فلكيًا تتوافق مع يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو وأول أيام العيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023.