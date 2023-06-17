موعد صرف معاش يوليو وحقيقة تبكير الصرف قبل عيد الأضحى

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاش يوليو وحقيقة تبكير الصرف قبل عيد الأضحي، مشيرة إلى أن موعد صرف المعاشات في مطلع كل شهر، أي أن الصرف من المقرر أن يكون بداية الشهر المقبل، وحتى الان لم يصدر أي قرار بشأن تبكير صرف المعاشات قبل العيد الأضحي 2023.

موعد صرف معاش يوليو وحقيقة تبكير الصرف قبل عيد الاضحي ؟

وحول موعد صرف معاش يوليو، أكدت الهيئة القومية للتأمنيات الاجتماعية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عددا من القرارات المهمة التى تضمنت زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل الماضي بحد أدني 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيه، ويستمر صرف زيادة المعاشات حتى يوليو 2023 وهو الشهر الرابع لصرف الزيادات.

وضمن توضيحها موعد صرف معاش يوليو، لفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن عدد الأشخاص المستفيدين من زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي وصل إلى 11 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 55 مليار جنيه، وعن تكلفة تبكير صرف المعاشات، أكدت أنها بلغت نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل، ومايو ويونيو.

طرق صرف المعاشات بالزيادة

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حددت مجموعة من آليات صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال البريد ومنافذ شركة فوري وماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM وفروع بنك ناصر الاجتماعي وبنوك القرى، وكذلك البنوك التجارية، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة والخاصة بصاحب المعاش.