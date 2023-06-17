إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك.. اعرف الموعد الرسمي الذي أقرته الحكومة

تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك مع الموعد الرسمي الذي أقرّته الحكومة في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وهو اليوم الذى يوافق يوم وقفة عرفة 2023، وتستمر هذه الإجازة حتى يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023، إذ تشهد البنوك عطلة كاملة على مدار تلك الأيام.

تغذية ماكينات الـ ATM خلال إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

وأكّدت البنوك أنَّها ستعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك، بتغذية ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك للحصول على كل الأموال التي يحتاجون إليها العملاء خلال فترة الاجازة، إذ يصل إجمالي أعداد ماكنات الصرف الآلي على مستوى الجمهورية نحو 25 ألف ماكينة تغطي كل انحاء مصر وتخدم كل عملاء البنوك.

استخدام تطبيقات الموبايل في إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

ووفقًا لما قاله الخبير المصرفي بلال شعيب، فإنَّه بإمكان عملاء البنوك استخدام تطبيقات الهاتف المحمول التابعي للبنوك خلال إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك، مشيرًا إلى أنَّ هذه التطبيقات تعتبر بنك متنقل على الهاتف المحمول ويمكن للعميل إجراء كل المعاملات البنكية عبر تلك التطبيقات مثل تحويل واستقبال الأموال وشراء الشهادات وغيرها من الخدمات الكثيرة المتاحة عبر التطبيق.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك

ووفقًا لما أعلنته الحكومة فإن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك تصل الى 5 أيام، تبدا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، يوافق يوم عرفة 2023، ويوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023، ويوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023، ويوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023، يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023، على أن يتمّ عودة العمل مع بداية يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.