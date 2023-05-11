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إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي.. مصدر يوضح التفاصيل

كتب:

مريم الخطري
08:58 م | الخميس 11 مايو 2023
إجازة - صورة تعبيرية

إجازة - صورة تعبيرية

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، وقالت لـ«الوطن» إنه من المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا قبل عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ وفقا للتوقعات الفلكية 27 يونيو 2023، بكل تفاصيل إجازة عيد الأضحي 2023 للقطاع الحكومي، والمتوقع أن تكون 5 أيام متتالية.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

وتابعت المصادر الحكومية، بأن إجازة الاحتفال بثورة 30 يونيو من المقرر أن تتزامن مع موعد عيد الأضحى 2023، وبذلك ستكون عدد أيامها خمسة أيام، تشمل وقفة العيد و4 أيام، لتصبح إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي 5 أيام بأجر كامل.

إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل

واضافت المصادر، أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، سيحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من يوم 27 يونيو وحتى 1 يوليو 2023.

وتأتي الإجازات المتبقية خلال العام الجاري، على النحو التالي:

- إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة عيد الثورة وتوافق الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف وتوافق 27 سبتمبر 2023.

- عيد القوات المسلحة ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.