موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.. مصدر بـ«القوى العاملة» يوضح عدد الأيام

أيام قليلة تفصلنا على موعد عيد الأضحى 2023، إذ ينتظر المواطنون خلال هذه الفترة معرفة عدد أيام إجازة العيد الأضحى للقطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومي للاستمتاع بإجازة العيد مع ذويهم وأصحابهم أو للسفر.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

وقال مصد مسؤول بوزارة القوي العاملة، إنَّه من المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وهي وقفة يوم عرفات حتى يوم السبت 1 يوليو والذي يوافق رابع أيام العيد الأضحى 2023، مضيفًا في تصريحات خاصة أنّّه وفقًا لقانون العمل فإن إجازات الأعياد والمناسبات هي مدفوعة الأجر للقطاعي الخاص والحكومي.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

وأضاف المصدر، فيما يتعلق بإجازة القطاع الحكومي، أنَّه من المقرر أن يصدر الدكتور مصطفي مدبولي قرارًا رسميًا بها، وعن الإجازات المتبقية في العام الحالي 2023 تشمل:-

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، التي توافق يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، التي توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، التي توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أنَّ موعد وقفة عرفات 2023، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية يوافق يوم الثلاثاء 27 من يونيو، وأول أيام العيد هو 28 يونيو ويوافق يوم الأربعاء، وذلك وفق تقرير رسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية.