نقيب الفلاحين ينصح المواطنين لتجنب غش الأضحية بالماء.. أعرف التفاصيل

حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من ممارسات بعض التجار ومربي الماشية لغش الأضحية، عن طريق إجبارها على شرب كمية كبيرة من المياه، لزيادة وزنها، قبل بيعها مباشرة، وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن البعض يقوم بتقديم كميات كبيرة من أنواع معينة من الطعام للأضحية، مثل التبن والردة وخلطها بالملح، مما يدفع الدابة إلى تناول كمية كبيرة من المياه، وبالتالي يزيد وزنها عن الوزن الطبيعي.

طرق غش الأضحية

وأضاف «أبوصدام»، وهو أحد مربي الماشية، أن هناك العديد من التجار يقومون بإعطاء المواشي فاتح للشهية، لتتمكن من تناول التبن والردة المخلوطة بالملح بكميات كبيرة، كما أن هناك طريقة أخرى يقوم فيها بعض التجار بغش المواطنين من خلالها، تتمثل في أن يكون لحم الأضحية سمين ولديه كرش، مما يشير إلى أن تلك الأضحية من الممكن أن تكون تغذيتها على القمامة أو الكربوهيدرات، لذلك الأضحية السليمة وغير المغشوشة لابد أن تكون غير سمينة.

نصائح للمواطنين لتجنب غش الأضحية

ونصح نقيب الفلاحين المواطنين لتجنب غش الأضحية بالماء، أن يقوموا بشراء الأضحية قبل انتهاء السوق، وعدم التوجه في بداية السوق، ويرجع سبب ذلك إلى أنه في حالة إذا ما تناول العجل، مثلاً، كميات كبيرة من المياه، على نهاية اليوم يكون قد تخلص من جزء كبير منها، أما في حالة الشراء في بداية اليوم، يكون العجل ممتلئاً بالمياه لزيادة وزنه عن الوزن الحقيقي.