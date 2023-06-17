«تعاونيات الإسكان»: نطرح وحدات سكنية بأسعار مخفضة لكل الفئات (فيديو)

قال المهندس اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة تعمل على توفير عدد كبير من الوحدات السكنية لحل أزمة السكن، بالتعاون مع أكثر من 3500 جمعية تعاونية في كل المحافظات.

وحدات سكنية بأسعار مخفضة

وأضاف رئيس الهيئة في لقاء تلفزيوني ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN»، أن الهيئة تقدم وحدات سكنية بسعر مخفض متاح لكل الفئات، على عكس الإسكان الاجتماعي الذي يتم تخصيصه لفئة معينة من المستحقين.

وذكر، أن الهيئة طرحت مؤخرا مشروع «لؤلؤة» في محافظة القاهرة والسادس من أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان، ومن الممكن الحصول على كراسات الشروط حالياً لمعرفة كل التفاصيل.

تشكيل لجنة لدراسة مشاكل الجمعيات المتعثرة

وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، أن هناك لجنة مشكلة من عدة هيئات حكومية لدراسة مشاكل الجمعيات المتعثرة وإيجاد حلول مناسبة لها، كما أن هناك رقابة شديدة على الجمعيات للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية، وفي حل وجود ذلك يتم اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة.