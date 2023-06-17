ضبط متهم بارتكاب جرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه في الدقهلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، وتحصله على كميات كبيرة من المنتجات دون دفع ثمنها.

ووفاقا لبيان صادر عن الوزارة نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وقدرت المبالغ بـ22 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.