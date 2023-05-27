تراجع كبير في أسعار الأرز الشعير.. والشعبة تكشف الأسباب

تراجعت أسعار الأرز الشعير بمقدار ثلاثة آلاف جنيه في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، وسجل سعر الطن حوالي 17 ألف جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألف جنيه قبل أسبوعين، بينما سجل سعر الطن للحبة الرفيعة حوالي 16500 جنيه، مقابل 19500 جنيه، وفقاً لما قاله رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في الغرفة التجارية.

وعن أسعار الأرز الأبيض، قال رئيس شعبة الأرز في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن أسعاره تتراوح ما بين 25 و28 جنيهاً للكيلو، ولا توجد أي مشكلات في وفرة الأرز، مشيراً إلى أن الدولة قامت مؤخراً باستيراد كميات كبيرة من الأرز، مما أسهم فى توافره في الأسواق بكميات كبيرة.

إخفاء الأرز وعدم تسليمه للتموين

وأكد «شحاتة» على أن خطوة استيراد الأرز من الخارج أجبرت عليها الحكومة والقطاع الخاص، نتيجة قيام عدد كبير من المزارعين بإخفاء الأرز وعدم تسليمة للتموين، مشيراً إلى أن احتكار السلعة، بهدف تحقيق الربح، تصرف نهى عنه الدين المسيحي والإسلامي، مؤكداً أن أغلب الأرز هذا العام كان لدى المزارعين وليس التجار.

وتوقع رئيس شعبة الأرز تراجع الأرز بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نتيجة استيراد الحكومة كميات كبيرة من الهند، بالإضافة إلى لجوء عدد كبير من المزارعين لبيع المخزون لديهم، حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة، بالتزامن مع وفرة المعروض، ودخول موسم الحصاد الجديد، والذى سيبدأ خلال 70 يوماً من الآن.

مساحة محصول الأرز هذا العام

ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد المائية والري، فإن مساحة الأراضي الزراعية المحددة لزراعة محصول الأرز العام الحالي وصلت لنحو مليون و74 ألف فدان، والمحافظات التي تم تحديد المساحات بها هي الإسكندرية 2000 فدان، والبحيرة 106 آلاف فدان، والغربية 40 ألف فدان، وكفر الشيخ 189 ألف فدان، والدقهلية 182 ألف فدان، ودمياط 4200 فدان، والشرقية 127 ألف فدان، والإسماعلية 2750 فداناً، وبورسعيد 30 ألف فدان.