«الغرف التجارية»: انخفاض في أسعار الزيوت والأرز والبيض والقمح

تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار الزيوت والأرز والقمح والبيض، وقال متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضا في أسعار الزيوت النخيل والفول الصويا.

وأوضح متى بشاي أن مصر تستورد 95% من الزيوت، وتنتج 5%، مؤكدا أن سبب انخفاض الزيوت خلال الفترة المقبلة سيكون بسبب انخفاض الأسعار عالميا موضحا ونسبة الانخفاض 8.5%.

وأشار إلى أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء انخفض إلى 124.3 في مايو 2023، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، ومقارنة مع 127.7 المعدل بالزيادة في أبريل.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.7%، وهو الانخفاض السادس على التو، بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

سعر الأرز

وفي نفس السياق، أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية أن سعر اللأرز في السوق المحلية انخفض خلال الفترة الأخيرة، وسوف ينخفض أكثر الأيام المقبلة، حيث وصل طن أرز الشعير إلى 17 ألف جنيه للطن، وتراجع سعر الأرز الأبيض ليتراوح بين 23 و25 ألف جنيه للطن، كما انخفضت أسعار القمح، وهو ما سيؤدي إلى تراجع اسعار الصناعات المتعلقة بالقمح مثل (المكرونة، المخبوزات، والبسكويت).

أسعار الجبن

و بالنسبة لأسعار الجبن الابيض فقد تراوح سعرها من 76 إلى 96 جنيها للكيلو، و لجبن التركي من 140 إلى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب تراوح سعر العلبة وزن ربع كيلو من 12 إلى 17 جنيها، وبالنسبة لأسعار المكرونة عبوة الـ400 جرام سعرها من 8 إلى 10 جنيهات، والزيت يتراوح سعر الزجاجة وزن 750 جراما من 40 إلى 45 جنيها، واللتر من 60 إلى 65 جنيها، وسعر كيلو الدقيق من 20 إلى 25 جنيها، وعبوة السكر من 20 إلى 25 جنيها، وسعر الأرز يتراوح من 25 إلى 30 جنيها للكيلو المعبأ، وسجل سعر كيلو اللبن السائب الجاموسي من 20 ألى 25 جنيها، أما البقري فيتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات، واللبن المعبأ المبستر من 25 إلى 30 جنيها للكيلو.

أسعار البيض والبن

وبالنسبة لأسعار البيض، فيتراح سعر الطبق البيض الأحمر من 105- 115 جنيها، والأبيض يقل نحو 5 جنيهات عن الأحمر، متوقعا حدوث تراجع في أسعار البيض الفترة المقبلة.

وتابع أن سعر عبوة البن 125 جراما من 22 لـ35 جنيها، والشاي عبوة 40 جراما سجلت من 5 لـ8 جنيهات، وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة الجميع بالوقوف إلى جانب بلدهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وارتباطها بالجانب الأخلاقي، وتضافر الجهود للعبور من هذه الأزمة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل الإمداد والتوريد وأيضا عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده دول الجوار بدلا من انتهاز الفرص لزيادة الأسعار بالأسواق دون مبرر منطقي مثلما حدث فى سلعة البن مؤخرا.