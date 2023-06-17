تامر حسني عن أغنية هرمون السعادة: «كأنها نازلة من سنين»

ردود أفعال إيجابية حققتها أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني، التي يقدمها في فيلمه الجديد «تاج»، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، من إخراج سارة وفيق، ويجمع في بطولته عددا من النجوم، من بينهم دينا الشربيني وهالة فاخر.

وانتشرت أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني بقوة بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بينما حرص تامر حسني على أن يقدمها للمرة الأولى على المسرح خلال حفله الأخير في تونس، إضافة إلى غنائها في حفل زفاف صديقه عماد نبيل والتي تفاعها معها الحضور بشكل كبير.

الجمهور يتفاعل مع هرمون السعادة لـ تامر حسني

وأثنى تامر حسني على تفاعل الجمهور مع أغنية هرمون السعادة، قائلا عبر حسابه على «إنستجرام»، «هرمون السعادة بغنيها النهاردة في الفرح وكأنها نازلة من سنتين.. مؤشرات جميلة زيكم، احفظوها كويس عشان حفلة الصيف».

كلمات أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني

أغنية هرمون السعادة لـ تامر حسني، من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتقول كلمات الأغنية:

مسي لي على الحبايب.. الحاضر واللي الغايب

القاعدة الليلة حلوة.. والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة.. متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي.. لسة السهرة طويلة

أرجوك ده احنا استوينا.. أرجوك ده احنا اتهرينا

ايه يا عم الحظ مالك.. ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة .. اليوم ده مالوش إعادة

لو هتشربنا قهوة.. أرجوك متكونش سادة

ما تيلا بينا نعيش شوية.. لسة السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة.. عايزين دلع في كل ثانية.