رفع الإشغالات وإزالة التعديات من محيط لجان الثانوية العامة بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات أجهزة المحافظة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ غدا، أول أيام الامتحانات للمواد المضافة للمجموع، في مادة اللغة العربية.

رفع الإشغالات من محيط اللجان الامتحانية

وشدد محافظ الجيزة على روؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة باستمرار حالة التأهب ومنع أي مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كافة مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

تواجد طبيب أو زائرة الصحية بكل لجنة

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي شدد خلاله على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء اللجان لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام عملهم، مع ضرورة تواجد الطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

إعداد مخطط لاستثمار المدارس

وكلف محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد مخطط لاستثمار المدارس كمراكز للأنشطة الثقافية والفكرية والرياضية عقب انتهاء ماراثون الامتحانات، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لشغل أوقات الشباب والطلاب، وتوفير مصادر تنمية ثقافية واجتماعية بالمناطق المحيطة بكل منها.

تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمدارس

ووجه اللواء أحمد راشد هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمدارس والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدد كافية.