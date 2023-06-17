قوات الدفاع الجوي الروسي تصد هجومًا أوكرانيًا على خط أنابيب «دروجبا»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، أكد أن وحدات الدفاع الجوي الروسية صدت هجومًا أوكرانيًا على محطة ضخ في خط أنابيب دروجبا، بالمنطقة المتاخمة لحدود أوكرانيا، اليوم.

أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة المعارك

وأضاف أنه تم تدمير ثلاث طائرات مُسيّرة أوكرانية في الهجوم الذي وقع بمنطقة نوفوزيبكوف، وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إرسال أكثر من 4 آلاف مدفعية تم إصلاحها وصيانتها إلى منطقة المعارك في مقاطعة أومسك، موضحة أنه من المتوقع قريبًا إرسال أكثر من 700 نظام مدفعي إلى الجبهة.

وزير الدفاع أولى اهتمامًا خاصًا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات

وتفقد سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، مسار تنفيذ أوامر القيادة العسكرية في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وقاذفات اللهب الثقيلة، وأكد وزير الدفاع الروسي إدارة المؤسسة بضرورة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع، ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية في مناطق المعارك.

وقالت الدفاع الروسية إن وزير الدفاع أولى اهتمامًا خاصًا لتحسين أمن الأطقم والمدرعات استعدادًا لإرسالهم إلى جبهات القتال.