قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 49 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة دونيتسك، 49 مرة باستخدام 177 ذخائر مختلفة من بين الراجمات والمدفعية من عيارات 152، و155ملم، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 5 مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك الواقعة في خاركيف شرق أوكرانيا، بقذائف الهاون الروسية وأطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة «زاباد» الروسية، سيرجي زيبينسكي، إلى تدمير 3 طائرات مسيرات استطلاع أوكرانية من نوع «كوادكوبتر».

دبلوماسي روسي: أوكرانيا ليس لديها بنية تحتية لتشغيل «إف 16»

وقال سفير «موسكو» لدى «واشنطن»، أناتولي أنطونوف، اليوم الاثنين، إن نقل طائرات «إف 16» المقاتلة، إلى «كييف» يثير تساؤلات حول تورط حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى عدم وجود بنية تحتية لتشغيل المقاتلات، ولا يوجد العدد المطلوب من الطيارين وأفراد الصيانة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف أنطونوف، أن يجب أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية، أن ضربات أوكرانيا، على شبه جزيرة القرم، ضمتها بلاده إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، ستُعتبر هجومًا على أي منطقة أخرى في روسيا.

«واشنطن»: لا ندعم شن هجمات أوكرانية ضد عمق روسيا

وفي وقت سابق، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إلى أن «واشنطن» لا تمانع شن أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الأمريكية، باعتبارها أرضاً أوكرانية، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن بلاده لا تدعم شن هجمات أوكرانية باستخدام أسلحة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ضد العمق الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.