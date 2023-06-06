موسكو تعلن صد هجوم جديد للقوات الأوكرانية على دونيتسك.. عملية فاشلة

واصلت القوات الأوكرانية، أمس الاثنين، هجومها في اتجاه جنوب دونيتسك، وشن هجماتها على بلدة فريمفسكي، فيما فشلت في تحقيق أهدافها، وفقا لما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت السلطات في العاصمة الروسية «موسكو»، إن خسائر القوات الأوكرانية على محاور دونيتسك أكثر من 1.5 ألف شخص و28 دبابة بينها 8 من طراز «ليوبارد» و109 مدرعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن «مجموعة فوستوك» الروسية تتمكن من وقف القوات الأوكرانية على محور يوجني دونيتسك، مضيفة في بيان، إن وحدات الجيش الأوكراني تعرضت لأضرار جسيمة.

3 دبابات فرنسية من بين خسائر القوات الأوكرانية

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن من بين خسائر القوات الأوكرانية، 3 دبابات فرنسية من طراز «أيه إم أكس 10 آر سي»، مضيفة أن «كييف»، أعادت تنظيم بقايا الألوية الميكانيكية 23 و31 إلى وحدات موحدة منفصلة، واستمرت في العمليات الهجومية في مناطق نوفوداروفكا وليفادنوي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

وتابعت الدفاع الروسية قائلة، إن أوكرانيا، أدخلت لواء جديد في المعركة في هذا القطاع، موضحة أن القوات الأوكرانية، شنت في الوقت ذاته هجوما باتجاه مناطق مزراع أكتيابرسكي وقرية نوفودونيتسكويه، بقوات اللواء 37 مشاة البحرية مع التعزيزات.

لافروف: روسيا لن تتبع القواعد الأمريكية

كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن «موسكو» لن تتبع القواعد التي تفرضها «واشنطن»، مشيرا خلال زيارة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان الواقعة وسط آسيا، إلى أن الغرب يتطلع دائمًا إلى فتح جبهة ثانية أو حتى ثالثة ضد بلاده، بما في ذلك في آسيا الوسطى.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن أشخاص مطلعين، قولهم إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عارض اقتراح حلف شمال الأطلسي «الناتو» فتح مكتب في العاصمة اليابانية «طوكيو» بسبب عدم الرغبة في تفاقم العلاقات مع الصين.

وقال ماكرون: «إذا دفعنا الناتو لتوسيع النطاق والجغرافيا، فسنرتكب خطأ كبيرا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.