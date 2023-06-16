بوتين: روسيا حافظت على مكانتها ضمن أكبر 6 اقتصادات عالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاستراتيجية الروسية في الاقتصاد ناجحة ومثمرة، وتسعى إلى ضمان التنمية السيادية لروسيا بالعديد من المجالات، ونجحنا في وضع سياسات اقتصادية وضرائبية متوازنة، مشيرًا إلى أنه تم التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي واجهت موسكو بنجاح.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته أمام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نجحنا في خفض نسب التضخم، وازدياد الناتج المحلي الإجمالي لـ 3.3% سنويا، وأن روسيا تحافظ على مكانتها ضمن أكبر 6 اقتصادات عالمية».

الحفاظ على سياسة القيود الفيدرالية

وتابع بوتين: «رسخنا في هذا المنتدى مبادئ الاقتصاد الروسي للعام الحالي، وحافظنا على سياسة القيود الفيدرالية وخفضنا معدل البطالة، ونعمل على تعزيز دفاعنا وأمننا وشراء المزيد من الأسلحة»، لافتًا إلى أن الربع الثاني من العام الماضي كان من أصعب المراحل على روسيا.

انخفاض معدل البطالة

وأشار إلى أن التضخم في روسيا أقل بكثير من دول الغرب، وأن معدل البطالة 2.3%، وتم التوصل إلى استدامة في الاقتصاد الروسي العام، والمحافظة على العمل الدائم المستمر للشركات، ولن يتم السماح بارتفاع الأسعار في روسيا، لافتًا إلى أن المنظومة المالية مستقرة، ومعدل التضخم متعلق بنفقات سابقة.

وأوضح أن هناك برامج حكومية بالمناطق الروسية للحفاظ على الطلبيات العسكرية، وأن الاقتصاد غير النفطي وصل إلى حد أقصى 28% في مايو الماضي، لافتًا إلى أن قطاعات الاقتصاد وشركات التحويل في روسيا تتطور بشكل كبير، مؤكدًا أنه لم يتم طرد أي شركة أجنبية من الأراضي الروسية ولكن بعضها رضخ للغرب، ومن المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.