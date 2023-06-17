تحصين 14 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية على مستوي المحافظة، تبذل مجهودا كبيرا بغرض تحصين أعداد الماشية، من الأبقار والجاموس، والأغنام من حديثي الولادة، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 4 حتي 6 أشهر، وذلك للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي والجدري، حيث تنتشر هذه الأمراض المعدية مع قدوم فصل الصيف، مشيراً أنه تم تحصين عدد 14280 رأس ماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز علي نطاق المحافظة.

حملات تحصين للماشية علي مدار الشهر

وأشار «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية، تنتشر في كل ربوع الإقليم، لأفتاً أنها مستمرة حتي نهاية الشهر الحالي، علاوة علي أن تلك الحملات البيطرية تهدف في المقام الأول بغرض الحفاظ علي الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية، وكذلك تزايد أعدادها بشكلاً كبير.

حملات بيطرية متنقلة في كفر الشيخ

وأضاف أيضاً أنه تم وضع برنامج عمل مكثف، بهدف التنقل من خلال الحملات البيطرية بجميع قري ومراكز كفر الشيخ، علاوة علي أنه تم وضع خريطة عمل بيطري علي مدار شهر يونيه الجاري، وذلك بما يحقق المستهدف لتحصين الماشية الصغار بنحو 42 ألف رأس ماشية، وأغنام، في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.