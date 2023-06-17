جمعية الفيلم تعرض «اتجاه معاكس» باللغة الروسية اليوم

تنظم جمعية الفيلم بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة عرضًا لفيلم «اتجاه معاكس» وذلك في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم السبت.

«اتجاه معاكس» فيلم مصري قصير حاصل على جوائز عديدة كما عرض في عدة مهرجانات دولية، بطولة وإخراج مينا نبيل وتصوير على الجوهري ويشاركه في البطولة محمد جمجوم وحسام الدين.

يعتبر الفيلم أول تجارب مينا نبيل الإخراجية وقصة الفيلم تتناول فترة الاضطرابات الأمنية والفوضى السياسية التي خلالها يتعرض صديقان للخطف على يد مجهولين، وبينما يحاول الاثنان النجاة تصبح علاقتهما والاعتقادات الشخصية لكل منهما تحت الاختبار.

لقاء مع مخرج فيلم «اتجاه معاكس»

وتنظم جمعية الفيلم بعد العرض لقاءا مع مخرج الفيلم وطاقم العمل بحضور الممثل محمد جمجوم، كما تضم الأمسية السينمائية عرض فيلم «مُقرب» الناطق بالفرنسية وهو إنتاج بلجيكي فرنسي هولندي مشترك ومن اخراج لوكاس دهونت وتصوير فرانك فراندن إيدن، وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي الدولي 2022 وجائزة هوجو الذهبية في مهرجان شيكاجو السينمائي الدولي 2022.

ومن جهته، قدّم محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم الشكر لإدارة البيت الروسي بالقاهرة على التعاون المشترك طوال الموسم الحالي، إذ يخصص البيت الروسي عرضين لعروض جمعية الفيلم وهما السبت الثاني والثالث من كل شهر.

ورحب مراد جاتين بعروض جمعية الفيلم بالبيت الروسي والتي تعد إحدى اقوى الكيانات السينمائية في مصر، كما قدم جاتين الشكر لـ عبدالسميع لعرض عدد من الأفلام الروسية في إطار برنامج عروض جمعية الفيلم ورحب بمواصلة التعاون الموسم المقبل.