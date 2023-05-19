قائمة المكرمين في حفل جمعية الفيلم الـ49.. بينهم منة شلبي وكريم عبدالعزيز

تكرم جمعية الفيلم في نسختها الـ49، غدًا، عددًا من نجوم ورموز السينما المصرية لمسيرتهم الحافلة سينمائيا لعام 2022، بعد أن قدموا أهم وأبرز أعمالهم الفنية.

منة شلبي تحصل على جائزة أفضل ممثلة

قدمت الجمعية عددًا من الجوائز في جميع فروع السينما، وتم تكريم عدد من الفائزين، بما في ذلك المونتير أحمد حافظ الذي حصل على جائزة أفضل مونتاج عن فيلم «ليلة قمر 14»، وحصل الممثل خالد أنور على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن نفس الفيلم، بينما حصل فيلم «من أجل زيكو» على جائزتي أفضل ممثلة دور أول للفنانة منة شلبي، وجائزة أفضل ممثل دور أول رجال لكريم محمود عبدالعزيز، كما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة خاصة عنظرًا لدوره الرائع في فيلم «الجريمة».

كريم عبد العزيز يحصل على جائزة أفضل ممثل

وحصل المهندس أحمد أبو السعد على جائزة أفضل مكساج صوت عن فيلمي «العنكبوت» و«كيرة والجن»، وحصل الفيلم الأخير على عدة جوائز أخرى، بما في ذلك جائزة الامتياز في التمثيل للفنان كريم عبدالعزيز بالإجماع من لجنة التحكيم، وجائزة أفضل مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضى، وجائزة أفضل مصممة ملابس لناهد نصرالله، وجائزة أفضل مهندس ديكور لباسل حسام، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية لهشامنزيه، وجائزة أفضل تصوير لمدير التصوير أحمد المرسى، وجائزة أفضل مخرج لمروان حامد. وحصلت الفنانة رزان جمال على جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، وحصل الفيلم الفائز على جائزة أفضل فيلم عن عام 2022.