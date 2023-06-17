تركيب مشايات على شواطئ مصيف بلطيم لمساعدة ذوي الهمم (صور)

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، في تركيب وتنظيف مشايات الشاطئ بمصيف بلطيم، للتخفيف عن ذوي الهمم، وتسهيل الوصول إلى شاطئ البحر المتوسط.

تركيب وتنظيف مشايات الشواطئ الواصلة من الكورنيش للشاطئ

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تركيب وتنظيف مشايات الشواطئ الواصلة من الكورنيش للشاطئ، والتي تُساعد كبار السن وذوي الهمم في الوصول للشواطئ، لافتاً أنّ المدينة ستقوم بتركيب مشايات في كل الشواطئ تباعاً.

تجهيز مكان مخصص لمساعدة ذوي الهمم

وأكد «عطية»، أنّ مدينة مصيف بلطيم قامت بتجهيز مكان مخصص لمساعدة ذوي الهمم، للاستمتاع بشاطئ البحر بكل سهولة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتوفير احتياجاتهم.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.