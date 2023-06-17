المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الغد

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

بيان للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية فيما يلي نصه: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1444هـ أن يوم الأحد 1/ 11/ 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 /5/ 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ».

وأضاف البيان: «فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29/ 11 /1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18/ 6/ 2023م».

المحكمة العليا تدعو المواطنين الإبلاغ فور رؤية هلال ذي الحجة

وتابع: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».