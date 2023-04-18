المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحري رؤية هلال شوال الخميس

دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس المقبل.

تحري رؤية هلال شهر شوال

وذكرت المحكمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): «نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا وحسب تقويم أم القرى أن الخميس 23 مارس الماضي، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس الموافق 20 أبريل».

المواطنون يتحرون عن رؤية هلال شهر شوال بالسعودية

ووفقا للبيان: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعربت عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.