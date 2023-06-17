يشغل موعد وقفة عرفات 2023-1444 في السعودية، اهتمام المواطنين في المملكة وخارجها نظرا لارتباطه بموسم الحج، حيث أصدر مركز الفلك الدولي، بيانا حول تحري هلال شهر ذي الحجة للعام 2023-1444، حدد فيه وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2023-1444 في السعودية والدول العربية والإسلامية.

موعد وقفة عرفات 2023-1444 في السعودية

وعن موعد وقفة عرفات 2023-1444 في السعودية، تبدأ غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكيا يوم الإثنين المقبل، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2023-1444 في السعودية فلكيا يوم الثلاثاء 27/ 6/ 2023.

موعد تحري شهر ذي الحجة 2023-1444 في السعودية

وضمن تحري موعد وقفة عرفات 2023-1444 في السعودية، قال بيان مركز الفلك الدولي: «ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي من ضمنها السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذي القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك».

الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

من جانبها أعلنت الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى 2023 بالمملكة وباقي الدول العربية والإسلامية ليوافق فلكيا أول أيام العيد يوم الأربعاء 28 يونيو، ويستمر حتى يوم 1 يوليو، وهي عدد أيام عيد الأضحى، فاليوم الأول يوم النحر، والأيام الثلاثة الأخرى يطلق عليها أيام التشريق، وطوال أيام عيد الأضحى يستكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج خطوة بخطوة.