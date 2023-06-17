الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444.. الخطوات والتفاصيل

بالتزامن مع موسم الحج 1444 أتاحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة «إنجاز» واتباع بعض الخطوات البسيطة، التي من شأنها إتاحة التأكد من التأشيرة وموعدها ونوعها.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من السفارة السعودية برقم الجواز 1444 إلكترونيا عبر منصة إنجاز، حسبما أوضحت وزارة الخارجية السعودية على موقعها الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من السفارة السعودية

يمكن للراغبين في الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 الدخول على موقع منصة التأشيرات إنجاز من خلال الدخول هنــا.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية بجواز السفر

بعد الدخول على موقع الاستعلام عن التأشيرات السعودية «انجاز»، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- على يسار الصفحة يكون متاح للراغبين الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، يجب استيفاء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الآتي:

- نوع الاستعلام «طلب دعوة، أو رقم دعوة صادر، أو تأشيرة».

- رقم الطلب.

- رقم السجل.

- إدخال الرمز الذي يتواجد في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت.

- أخيرًا الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

شروط إصدار تأشيرة السعودية 1444

وضعت المنصة عدة شروط حتى يتمكن من استخراج تأشيرة السعودية 1444، وهي:

جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

يقدم المتقدم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

يجب أن يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.