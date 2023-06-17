تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 436 شاحنة و150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 215 شاحنة و140 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، 221 شاحنة و10 سيارات.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 1، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وأمل بينما غادرت العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و150 شاحنة، ويشهد الميناء رحلات مكوكية -وصول وسفر- للسفينتين سينا وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها.