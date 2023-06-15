هيئة مواني البحر الأحمر: تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، بأن مواني الهيئة تشهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع والشاحنات حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 741 شاحنة و109 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5100 طن بضائع، 343 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58900 طن بضائع، 398 شاحنة و14 سيارة.

استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Mindanao وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي «القاهرة أمل والحرية» وغادرت ثلاث سفن «القاهرة، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و203 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن «سينا، بريدج، وايلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2970 راكب بموانيها.