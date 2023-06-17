قبل «مغامرات كوكو».. أفلام سحبت من السينمات في 2023 بسبب ضعف الإيرادات

أصبح فيلم «مغامرات كوكو» مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي، وذلك بسبب ضعف الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الأيام الماضية، وجاء في المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية محققا 654 جنيهًا، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها على مدار 7 أسابيع في السينمات منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي لـ 2 مليون و320 ألف جنيه.

وخلال عام 2023، تسبب ضعف الإيرادات في سحب عدد من الأفلام من دور العرض السينمائي، كان آخرها فيلم «ساعة إجابة» الذي تمّ سحبه الأربعاء الماضي، والذي لم يحقق في آخر أيامه بالسينمات سوى 127 جنيهًا، ليحقق الفيلم منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، إيرادات بلغت 3 ملايين و383 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي.

سحب فيلم «الصف الأخير» من السينمات بعد أسبوع

بينما لم يصمد فيلم «الصف الأخير» الذي جمع تيام مصطفى قمر وبيومي فؤاد في السينمات سوى أسبوعًا واحدًا منذ طرحه في 17 مايو الماضي، وحقق خلاله الفيلم 111 ألف جنيه.