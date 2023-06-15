سحب فيلم ساعة إجابة من السينما.. حقق صفر إيرادات يوم الأربعاء

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان، سحب فيلم ساعة إجابة، من دور العرض السينمائي، حيث لم يحقق أي إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، واحتفاظه بالمركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، وكان آخر مبلغ حققه يوم الثلاثاء الماضي 127 جنيهًا فقط في شباك تذاكر السينما، وسبقه يوم الاثنين بـ69 جنيهًا فقط، ليحقق الفيلم منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، إيرادات 3 ملايين و383 ألف و508 جنيه.

أفلام السينما

وجاء بيان إيرادات أفلام السينما عن يوم الأربعاء خاليًا من فيلم ساعة إجابة، وتضم دور عرض السينما حاليًا 8 أفلام، وهي أفلام شوجر دادي بطولة ليلى علوي، ويوم 13 بطولة أحمد داود، وبعد الشر بطولة علي ربيع، ورهبة بطولة أحمد الفيشاوي، وهارلي بطولة محمد رمضان، و19 ب بطولة سيد رجب، وابن الحاج أحمد بطولة شيكو، ومغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد.

قصة فيلم ساعة إجابة

تدور قصة فيلم ساعة إجابة من خلال طفل يتمنى من الله أن يرزقه بأسرة أخرى بسبب غضبه من والديه، وتتحقق الدعوة ليجد نفسه متنقلًا بين أكثر من أسرة، ويواجه مواقف غير متوقعة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة يضم عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، أحمد فتحي، آيتن عامر، فيدرا، إيمان السيد، انتصار، بدرية طلبة، فراس سعيد، مراد مكرم، فراس سعيد، الطفل سليم مصطفى، إخراج مصطفى أبو سيف.