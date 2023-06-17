السجن عاما وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالسب والقذف على «فيس بوك»

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، المتهم بسب وقذف فتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالسجن لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية.

بلاغ من إحدى الفتيات

البداية كانت بتقدم فتاة في العقد الثاني من عمرها ببلاغ إلى الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، ضد أحد الأشخاص تتهمه فيها بسبها وقذفها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان غرضه بث الرعب في نفسها والتشهير والإساءة لسمعتها وهو ما أصابها بأضرار مادية وأدبية.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة البلاغ وتم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.