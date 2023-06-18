اللبنانية هبة طوجي تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة

خاضت الفنانة هبة طوجي مؤخرا تجربة التمثيل من خلال عمل مسرحي بعنوان «أحدب نوتردام» وحققت من خلالها نجاحا كبيرا، وبالفعل تعيد عرضها مجددا خلال الفترة المقبلة وبعد النجاح الذي حققته في أول تجربة تمثيل لها، وتستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة سينمائية.

هبة طوجى تستعد لتجرية سينمائية

وكشف الفنانة هبة طوجي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنها تحضر لمشروع سينمائي جديد تخوض من خلاله تجربة السينما لأول مرة وأنها في هذه الفترة تحضر له ليخرج بشكل لائق كأول تجربة.

لم يتم تحديد موعد تصوير حتى الآن

وتابعت هبة طوجي أنه لم يتم تحديد موعد تصوير حتى الآن ولم ينتهوا من كل التفاصيل الخاصة به، ولكن الفترة المقبلة سيكون تركيزها على إعادة عرض مسرحيتها «أحدب نوتردام» والتي لاقت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

يذكر أن الفنانة هبة طوجي كانت أحيت مؤخرا أول حفل غنائي لها على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، وقدمت خلالها عددا كبيرا من أغانيها الخاصة ومنها أغاني ألبومها الغنائي الجديد.