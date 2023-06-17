«القاهرة الإخبارية»: هدنة محتملة بين الجيش السوداني والدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من الخرطوم، إنَّ هناك أنباء عن مشروع هدنة جديدة محتملة بين الجيش السوداني والدعم السريع خلال اليومين المقبلين، موضحًا أنها قد تمتد إلى ثلاثة أيام.

اشتباكات قوية جنوب الخرطوم وتحديدًا في حي الجبرة

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» في رسالة على الهواء، أن هناك اشتباكات قوية جنوب الخرطوم وتحديدًا في حي الجبرة، بين قوات الجيش والدعم السريع، مشيرًا إلى أن الحي يشهد تمركزًا كبيرًا للدعم السريع منذ بدء الاشتباكات، موضحة أن الجيش السوداني يواصل تتبع وقصف تمركزات الدعم السريع من خلال عمليات تمشيط واسعة في العديد من الأحياء السودانية.

الأوضاع الإنسانية في العديد من مناطق الخرطوم صعبة للغاية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أنَّ الأوضاع الإنسانية في العديد من مناطق الخرطوم صعبة للغاية، إذ تعاني انقطاعًا متواصلًا للتيار الكهربائي وترديًا بالخدمات.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب