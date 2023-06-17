رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. احذر الأمواج مرتفعة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، اليوم السبت، بعدما أفادت تقارير مفتشيها أن أمواج البحر مرتفعة وأعلى من منسوبها الطبيعي، لذلك تم حظر نزول المواطنين الذين اتجهوا إلى البحر هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي، تنبيها للرواد بحظر نزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف «الوطن»، أن نسب إشغال شواطئ الإسكندرية لم تتعد 25%، مؤكداً أن هناك فرصة للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.

حالة الطقس في الإسكندرية

وارتفعت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم السبت، وسجلت 27 درجة مئوية، كما ارتفعت نسبة الرطوبة، وكذلك الأمواج لتصل إلى 1.75 متر، وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب، ما تبعه رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.