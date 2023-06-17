«مياه سوهاج» تبدا تلقي طلبات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بدء تلقي طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفي هذا العام، في الفترة من 15 إلى 30 يونيو الجاري.

وذكر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه سيتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والزراعة والآداب التدريب في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2023.

تدريب الطلاب بـ«مياه سوهاج»

وأشارت المهندسة دعاء ناصر، مدير الإدارة العامة للتدريب، إلى أنه سيتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، موضحة تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه، وتدريب طلاب كلية الهندسة على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء، وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تدريب طلاب كلية الزراعة بمعمل التربة لمعرفة كيفية إجراء التحليلات المعمليات للتربة.

تدريب طلاب الإعلام والجغرافيا

وأوضحت، أنه سيتم تدريب طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب على كيفية إعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة، وتدريب طلاب الآداب قسم الجغرافية على كيفية القيام باعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر، أن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات، لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.