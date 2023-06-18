عرض أول أفلام قسم «كلاسيكيات أنطونيوني» في سينما زاوية اليوم

تتواصل عروض أفلام برنامج نظرة على السينما الإيطالية المقام في سينما زاوية في وسط البلد، بالتعاون مع المهد الثقافي الإيطالي، والذي تمتد فعالياته حتى 27 يونيو الجاري، ويبدأ اليوم عرض أول أفلام قسم «كلاسيكيات أنطونيوني» والذي يتضمن عرض 4 أفلام من أبرز أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني.

عرض فيلم «L'Avventura»، في تمام الساعة السابعة مساء

ويعرض فيلم «L'Avventura»، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في سينما زاوية، تدور أحداث الفيلم حول اختفاء امرأة شابة أثناء رحلة بالقوارب في البحر الأبيض المتوسط، ويبدأ البحث عنها من قبل حبيبها وصديقتها المقربة، وهو الفيلم الحاصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1960، واحتل المرتبة رقم 40 في قائمة مجلة «إمباير» لـ أفضل 100 فيلم في السينما العالمية.

تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية

وبجانب «كلاسيكيات أنطونيوني»، يعرض ضمن برنامج نظرة على السينما الإيطالية في نسخته الثانية مجموعة متنوعة الأفلام الإيطالية المعاصرة التي عرضت في عدد من المهرجانات البارزة حول العالم على مدار العام الماضي، وهم 6 أفلام منها: «Eight Mountains» إخراج فيليكس فان جرونينجن وشارلوت فاندرميرش، و«Dry» إخراج باولو فيرزي، والذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي «The March On Rome» إخراج مارك كازينز.