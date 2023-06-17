ارتفاع نسبي في إيرادات السينما المصرية.. تسجل 614 ألف جنيه في يوم واحد

نجحت الأفلام المصرية في تحقيق إيرادات وصلت لـ614 ألف جنيه، وذلك عن أمس الجمعة، وهو ما يعتبر ارتفاع عن الإيرادات التي سجلتها يوم الخميس والتي لم تتجاوز الـ491 ألف جنيه، عن إجمالي عرض 8 أفلام في دور العرض السينمائي وذلك وفقا لتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم شوجر دادي على صدارة الإيرادات محققا 260 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم الرعب «يوم 13» الذي حقق 183 ألف جنيه، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «بعد الشر» بـ81 ألف جنيه.

«هارلي» يتفوق على «رهبة».. و«ب 19» يتراجع إلى المركز السابع

نجح فيلم «هارلي» في الصعود إلى المركز الرابع بقائمة الإيرادات مرة أخرى متفوقا على فيلم «رهبة» الذي تراجع إلى المركز الخامس، بفارق بسيط بينهما وهي 40 ألف جنيه لـ محمد رمضان، و39 ألف جنيه لـ أحمد الفيشاوي، كما تقدم فيلم «ابن الحاج أحمد» على فيلم «ب 19»، وحقق الأول 4 آلاف جنيه، بينما وصلت إيرادات الثاني لـ 3 آلاف و889 جنيها، بينما تذيل فيلم «مغامرات كوكو» قائمة الإيرادات بـ 654 جنيها.