183 ألف جنيه إيرادات فيلم «يوم 13» خلال 24 ساعة.. في المركز الثاني

احتل فيلم «يوم 13» المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بدور العرض السينمائي، حيث حقق أمس الجمعة 183 ألفا و150 جنيها، فيما جاء في المركز الأول فيلم «شوجر دادي»، والذي حقق إيرادات أمس 260 ألفا و791 جنيها، وجاء إجمالي إيرادات فيلم «يوم 13» على مدار 8 أسابيع ماضية نحو 30 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «يوم 13»

فيلم «يوم 13» بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، ونسرين أمين، ومجدي كامل، وجومانا مراد، وشريف منير، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد الصاوي، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وجيهان خليل، ونهال عنبر، ونهى عابدي، وتأليف وإخراج وائل عبدالله، وإنتاج أوسكار.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من التشويق والإثارة والرعب، حيث تحدث مواقف داخل خلال قصر مسكون بالأرواح، تسبب مفاجآت غير سارة للوريث الوحيد للقصر وذلك بعد عودته من الخارج، وتتكشف بعض الحقائق التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الأفلام المعروضة بدور السينما

و«يوم 13»، أول فيلم رعب بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط، ويحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في السينما التي تضم 8 أفلام، وهي «شوجر دادي»، و«رهبة»، و«بعد الشر»، و«هارلي»، و«19 ب»، و«ابن الحاج أحمد»، و«مغامرات كوكو».