فيلم شوجر دادي في صدارة إيرادات اليوم الواحد بدور العرض بـ260 ألف جنيه

حقق فيلم شوجر دادي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ260 ألفًا و791 جنيهًا، وجاءت إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لتتجاوز الـ5 ملايين و700 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

يتصدر القائمة اليومية

ويتصدر فيلم شوجر دادي، قائمة الإيرادات اليومية للأفلام التي تعرض حاليًا بدور العرض السينمائي والبالغ عددها 8 أفلام بعد سحب فيلم ساعة إجابة بسبب ضعف إيراداته، من هذه الأفلام يوم 13، وهارلي، وبعد الشر، وابن الحاج أحمد، ورهبة، 19 ب، ومغامرات كوكو.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار لايت كوميدي، وكان يحمل اسم سهل حشيش في البداية قبل أن يتم تغييره والاستقرار على اسم شوجر دادي، ويتطرق إلى الأزمات الي يعيشها البعض في منتصف العمر ومايترتب عليها من مواقف صعبة.