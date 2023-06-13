إيرادات السينما المصرية تسجل ارتفاعا طفيفا.. حققت 409 آلاف جنيه في يوم

حققت الأفلام المصرية، ارتفاعا طفيفا في الإيرادات التي حققتها أمس الاثنين في دور العرض السينمائي، مقارنة بإيرادات أمس الأول، حيث سجلت 409 آلاف جنيه بدلا من 395 ألف جنيه عن يوم الأحد، وذلك عن إجمالي عرض 9 أفلام، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانة ليلى علوي قائمة الإيرادات بـ166 ألف دولار، بينما حقق فيلم «يوم 13» الذي جاء في المركز الثاني إيرادات تقدر بـ131 ألف جنيه، وهو ما يمثل ارتفاع عن إيرادات أمس الأول التي بلغت 110 آلاف جنيه، ويظل المركز الثالث من نصيب فيلم «بعد الشر» بالرغم من تراجع إيراداته التي بلغت 43 ألف جنيه، بدلا من 49 ألف جنيه عن يوم الأحد.

فارق ضئيل بين «ابن الحاج أحمد» و«ب19»، .. و69 جنيه لـ «ساعة إجابة»

حافظ فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان عن تواجده في المركز الرابع بإيرادات بلغت 36 ألف جنيه، يليه فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي والذي حقق 27 ألف جنيه، أما فيلم «ابن الحاج أحمد» لم يحقق سوى 2.919 جنيها، بفارق بسيط عن فيلم «ب 19» الذي حقق 2.720 جنيها.

وكان المركز الثامن والتاسع من نصيب فيلمي «مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة»، اللذان حققا 327 جنيهًا على التوالي.