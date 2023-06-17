محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية

غادر 42 حاجا وحاجة من قرعة الجمعيات عصر اليوم السبت مدينة العريش باتجاه مطار القاهرة ومنه إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج.

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عددًا من الوصايا والنصائح، أثناء وداعهم بديوان عام المحافظة، موضحًا أنه يجب على الحاج الالتزام بالطعام والشراب، وتجنب الظهور في الشمس قدر المستطاع، والإكثار من السوائل.

التعرف على باب الحرم

وطالب محافظ شمال سيناء، الحجاج التعرف على أبواب الحرم جيدا تجنبا للمتاعب، مؤكدا أن الأبواب في الحرم متشابهة، ولا بد من التواصل الدائم مع المندوب من أجل مواجهة الصعاب.

أوضح المحافظ أن حج قرعة الجمعيات هذا العام فاخر، وهناك خدمات جديدة يتم تقديمها علاوة على نقل الحجاج الى مطار القاهرة بمرافقة مشرف التضامن الاجتماعي، لتسهيل الدخول للمطار، وعملية التنقل داخل الأراضي المصرية والحجازية.

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تنقلات فاخرة لحجاج الجمعيات ومندون لمرافقة الرحلة

قال علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن عدد الأشخاص المسافرين لأداء مناسك الحج وصلوا 42 حاجا وحاجة، وجميع السبل ميسرة من إعاشة فاخرة، وتنقلات وراحة تامة، ولن يكون ما يوتر الحاج والحاجة

وأضاف «غيط» أن مندوب التضامن يرافق الحجاج في كل تنقلاتهم، وجرى توزيع شماسي ووجبة فطار، إهداء من حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، جاء هذا بحضور أقارب الحجاج، وعددا من الشيوخ والوجهاء، ورؤساء الجمعيات والأحزاب والمدراء بشمال سيناء.