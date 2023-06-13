سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال سيناء

سقطت اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على قرى ومدن شمال سيناء في العريش والشيخ زويد، ورفح وبئر العبد، ومناطق الوسط من سيناء، بالإضافة إلى هبوب رياد باردة على كافة الأنحاء.

وأكد المرصد المناخي بديوان عام مجلس مدينة العريش في بيان له، أن هناك أمطار غزيرة سوف تشهدها المنطقة، بالتزامن مع هبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والزراعية والصحراوية

انخفاض في درجات الحرارة

وأضاف بيان المرصد المناخي، أن أنخفاض في درجات الحرارة سوف يستمر لمدة يومين، يصاحبه أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، بينما أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له أن الأمطار خفيفة، ولم تحدث أي من المشكلات.

انعقاد مجلس مدينة العريش

وقال مجلس مدينة العريش، إنه في حالة انعقاد دائم بالتنسيق مع طوارئ المحافظة والمديريات الأخرى، وأن الأمور لحتى اللحظات طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق، وأنه تم إزالة الرمال والأوراق المتراكمة، وتنظيف بيارات صرف الأمطار الموجودة فئ شوارع العريش الرئيسية.

رفع حالة الطوارئ

وكان قسم العلاقات العامة بديوان عام المحافظة قد أعلن من خلال بيان له، رفع حالة الطوارئ والأستعدادات الكاملة لمواجهة الطقس والموجو التي تضرب المنطقة بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات.