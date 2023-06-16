ما حكم رمي الجمرات من الأدوار العليا؟.. المفتي يوضح عبر قناة الناس

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن حكم رمي الجمرات من الأدوار العليا، قائلا: «إن الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين إلى عهد قريب جدا كان الناس يرمون من أمام الجمرات مباشرة، والآن بنينا طابق واثنين وثلاثة فهل سيأخذ حكم الرمي من الأعلى حكم الرمي من الأسفل كما هو أم يتغير الحال أم أيهما أفضل؟»

حكم رمي الجمرات من الأدوار العليا

وأضاف «علام»، خلال برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس: «لا توجد أفضلية، لأن الأهوية كالأبنية لأن ما فوق هذا المكان الذي نرمي فيه هو محل للرمي إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من علو ومن ارتفاع حتى مهما وصلنا وأمكننا ذلك، فالأهوية كالأبنية».

لا توجد أفضلية

وتابع مفتي الجمهورية: «قس على ذلك من الأمور التي تتطور ويمكن أن تبنى أماكن عديدة في هذا المكان، مثل عرفات وغيرها».