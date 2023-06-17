رئيس لجنة الاتصالات بالنواب: الدولة بذلت جهودا كبيرة في التحول الرقمي

شارك الدكتور أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في المؤتمر العلمي الثالث الذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان: «الجوانب القانونية للتحول الرقمي.. الفرص والتحديات» في الجلسة التي تحمل عنوان «الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، مشيرا إلى أن العنوان بمثابة رسالة مهمة لجميع المتخصصين في تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى المتخصصين في الجوانب القانونية والتشريعية إلى ضرورة التعاون والتكامل بهدف الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي اجتاحت العالم مؤخرا وتسخيرها لخدمة الأهداف السامية للبشرية.

توجه الدولة نحو التحول الرقمي

وتوجه برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة مصرنا الحبيبة العالم في هذا المجال، إدراكا منه لأهمية التحول الرقمي في توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين جودة حياة المواطن، ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية.

وأكد «بدوي» أهمية تعزيز البنية الأساسية للاتصالات أصبحت ضرورة لنجاح ونشر التحول الرقمي، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية بهدف نشر وتعزيز البنية الأساسية لخدمات الاتصالات كأساس مهم وضروري لنجاح منظومة التحول الرقمي، حيث تم إنشاء آلاف المحطات لنشر ودعم خدمات المحمول، بالإضافة إلى نشر كابلات الألياف الضوئية «الفايبر»، لتعزيز ونشر خدمات الإنترنت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توصيل المدارس بخدمات الفايبر لدعم العملية التعليمة.

تحسين حياة المواطن في أكثر من أربعة آلاف قرية

وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحسين حياة المواطن في أكثر من أربعة آلاف قرية بها 59 مليون مواطن يستفيدون من كافة الخدمات، ومنها خدمات الاتصالات لتسهيل الحصول على الخدمات.

ودعا إلى المزيد من البنية الأساسية لخدمات الاتصالات لمواكبة الاستخدام المتضاعف لخدمات الاتصالات من جانب المواطنين، بالإضافة الى التركيز على المناطق النائية والطرق الجديدة.

وأكد ضرورة مواكبة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يشهد العالم في الوقت الراهن تكنولوجيات عديدة ومتنوعة هي نتاج الثورة الصناعية الرابعة مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الابعاد والمركبات ذاتية القيادة وغيرها من التكنولوجيات العديدة.

ولفت إلى ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بهذا المجال الحيوي، وأرى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من النقاط:

1. ضرورة العمل على انشاء مراكز ذكاء اصطناعي في كافة قطاعات الدولة المختلفة مثل قطاع الصحة، القطاع المصرفي ،وبالطبع قطاع العدالة... الخ.

2. ضرورة وضع الأطر والتشريعات اللازمة لضمان حوكمة الذكاء الاصطناعي لمختلف القطاعات.

3. زيادة أعداد الكليات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير التدريب اللازم للطلبة والمتخصصين.

4. ضرورة التعاون والتكامل المشترك بين القطاعات المختلفة والاعتماد على الكوادر المصرية في هذا المجال.